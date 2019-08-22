بعد ارتفاع اسعارها بالأسواق المحلية .. العراق يفتح استيراد البطاطا

أعلنت وزارة الزراعة يوم الاربعاء عن فتح استيراد محصول البطاطا من المنافذ الحدودية كافة في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وحسب الرزنامة الزراعية .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، ان الموافقة حصلت على فتح استيراد المحصول استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء الموقر اللجنة الاقتصادية والذي يخول فيه السيد وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد ، وبحسب الرزنامة الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وشحة المنتج المحلي لسد حاجة السوق المحلية.

ونوهت إلى أن فترة منع استيراد المحصول خلال العروة الربيعية للفترة من 1/ 5 لغاية 1/ 7 والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 وحسب توفر المنتج المحلي .

يشار الى العراق قد حظر خلال الاشهر الماضية استيراد 16 نوعا من المحاصيل الزراعية بينها البطاطا وقد ارتفعت اسعار المحصول الاخير في الاسواق المحلية مؤخرا ليتجاوز الدولار الواحد.