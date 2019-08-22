بين البيوت اســـلاح ؟

ميسون نعيم الرومي

طوبه اوصرت ياحيف .. كـِلهـَه تـِرفسَـك

يعراقي شنهي الصار.. التـَمـَّـت تـِفـِرْسَـك

***

سـاحة حـَـرب يـردوك .. نصبوْ مدافع

فـوگ الفگـر والضيم .. للجاره دافـِـع

***

بيـن البيوت اســـلاح ؟ محـّـد يهابـه !

شعب السِـكت مذلول .. مخلوعـَه بابه

***

من حرب الحرب چم دوب ؟ تغسل بالدموم

ياهـو اليجي يوليـك .. يا شــــعب الهموم

***

لعيونه كلشي ايهون .. جار المصايب

واليرضه باللسـعات كل وكتـَه خايـب

***

فـَرْغو وطنه افلوس .. هم خيره منهوب

للجاره كلهه اتروح .. والحرب عالبوب

***

(يالملحه) ربّي اولاد .. زتي للحروب

حصتچ عـَـلـَم ملفوف .. وانتي بالدروب

***

حكام اجونه اجناب .. امن الجاره صوغه

صار العراق اتراب .. وابگلبه شـــوغـَه

***

چـَـنـَّـك تظل منذور .. للحرب دومك

يالشعب نايم ليـش .. طولت نـومـك

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مولح صبيهه العين .. من صب الدموع

من الزغر لليوم .. بـس نـبچي وانـلوع

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21 / آب / 2019

ســـــــــــــتوكهولم