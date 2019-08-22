بين البيوت اســـلاح ؟
ميسون نعيم الرومي
طوبه اوصرت ياحيف .. كـِلهـَه تـِرفسَـك
يعراقي شنهي الصار.. التـَمـَّـت تـِفـِرْسَـك
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سـاحة حـَـرب يـردوك .. نصبوْ مدافع
فـوگ الفگـر والضيم .. للجاره دافـِـع
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بيـن البيوت اســـلاح ؟ محـّـد يهابـه !
شعب السِـكت مذلول .. مخلوعـَه بابه
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من حرب الحرب چم دوب ؟ تغسل بالدموم
ياهـو اليجي يوليـك .. يا شــــعب الهموم
***
لعيونه كلشي ايهون .. جار المصايب
واليرضه باللسـعات كل وكتـَه خايـب
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فـَرْغو وطنه افلوس .. هم خيره منهوب
للجاره كلهه اتروح .. والحرب عالبوب
***
(يالملحه) ربّي اولاد .. زتي للحروب
حصتچ عـَـلـَم ملفوف .. وانتي بالدروب
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حكام اجونه اجناب .. امن الجاره صوغه
صار العراق اتراب .. وابگلبه شـــوغـَه
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چـَـنـَّـك تظل منذور .. للحرب دومك
يالشعب نايم ليـش .. طولت نـومـك
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مولح صبيهه العين .. من صب الدموع
من الزغر لليوم .. بـس نـبچي وانـلوع
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21 / آب / 2019
ســـــــــــــتوكهولم