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بين البيوت اســـلاح ؟

بين البيوت اســـلاح ؟
ميسون نعيم الرومي

طوبه اوصرت ياحيف .. كـِلهـَه تـِرفسَـك
يعراقي شنهي الصار.. التـَمـَّـت تـِفـِرْسَـك
***
سـاحة حـَـرب يـردوك .. نصبوْ مدافع
فـوگ الفگـر والضيم .. للجاره دافـِـع
***
بيـن البيوت اســـلاح ؟ محـّـد يهابـه !
شعب السِـكت مذلول .. مخلوعـَه بابه
***
من حرب الحرب چم دوب ؟ تغسل بالدموم
ياهـو اليجي يوليـك .. يا شــــعب الهموم
***
لعيونه كلشي ايهون .. جار المصايب
واليرضه باللسـعات كل وكتـَه خايـب
***
فـَرْغو وطنه افلوس .. هم خيره منهوب
للجاره كلهه اتروح .. والحرب عالبوب
***
(يالملحه) ربّي اولاد .. زتي للحروب
حصتچ عـَـلـَم ملفوف .. وانتي بالدروب
***
حكام اجونه اجناب .. امن الجاره صوغه
صار العراق اتراب .. وابگلبه شـــوغـَه
***
چـَـنـَّـك تظل منذور .. للحرب دومك
يالشعب نايم ليـش .. طولت نـومـك
***
مولح صبيهه العين .. من صب الدموع
من الزغر لليوم .. بـس نـبچي وانـلوع
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21 / آب / 2019
ســـــــــــــتوكهولم

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