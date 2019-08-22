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تلفزيون: اسرائيل ادخلت العراق بدائرة الاستهداف بهذا التاريخ لثلاثة امور

نشرت محطة “العربية” الفضائية الممولة من السعودية يوم الاربعاء معلومات نقلا عن مراسلها في القدس تفيد بان اسرائيل قد ادخلت فعلا العراق ضمن دائرة الاستهداف، وان مقاتلاتها الحربية تشن غارات على مواقع عسكرية ايرانية داخل اراضي ذلك البلد.

وذكرت المحطة في المعلومات التي ادلى بها مراسلها اليوم، انه “منذ 19 من تموز/يوليو ادخلت اسرائيل الجغرافية العراقية في دائرة الاستهداف”، مشيرة الى ان “اسرائيل تستهدف التمركز الايراني العسكري داخل الاراضي العراقية”.

وبحسب معلومات المحطة فإن “اسرائيل تريد ثلاثة امور الاول منها منع تخزين الاسلحة والذخيرة والصواريخ البالستية الايرانية في العراق التي يمكن ان تُنقل برا وجوا الى سوريا ومن ثم الى حزب الله في لبنان”.

وتشير المحطة الى ان “الامر الثاني يتمثل بمنع نصب منصات صواريخ ايرانية في الاراضي العراقية تهدد امن اسرائيل”.

وتفيد المحطة ان “الامر الثالث يتمثل بتدمير معامل عسكرية ايرانية لتطوير الصواريخ وزيادة مدياتها حيث تزعم اسرائيل تشييد طهران منشآت تصنيع عسكرية في العراق ولبنان وسوريا”.

وذكرت المحطة ايضا انه “في سوريا تم تدمير تلك المنشآت وحان الدور على العراق اما في لبنان فالمعيار يختلف لأن استهدافها في ذلك البلد يقود لحرب شاملة مع حزب الله”.

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