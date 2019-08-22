داعياً إلى إلغاء القرار ..نائب عن نينوى ينتقد إجبار النازحين على التصويت في مناطقهم الأصلية

’’محاولة لسلب حقوقهم في المشاركة بالانتخابات ومصادرة أصواتهم’’ …

انتقد النائب عن محافظة نينوى وعضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني، إجبار النازحين على التصويت في مناطقهم الأصلية، واصفاً القرار بأنه محاولة لسلب حقوقهم في المشاركة بالانتخابات وسلب أصواتهم.

وأكد دوبرداني، أن «مشاركة المواطنين في الانتخابات حق مشروع كفله الدستور العراقي ضمن المادة 20، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الأمم المتحدة والبروتوكول الدولي للحقوق السياسية والمدنية أكدتا على ضمان حق المشاركة في الحياة السياسية لكل إنسان».

مستدركاً بالقول: «إلا أن المادة ١٦ الفقرة الأولى المعدل من القانون الأول لانتخابات مجالس المحافظات ستحرم النازحين من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بالمخيمات أو مناطق نزوحهم، رغم أن نحو ٤٠٠ ألف ناخب لا يستطيعون التصويت إلا بعد عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وذلك وفق المادة 16 والذي صوت عليه البرلمان العراقي»، وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي، وتلقت (باسنيوز) نسخة منه.

وقال دوبرداني: «إن أكثر من ٤٠٠ ألف نازح والذين يتواجدون في مخيمات الإقليم وجنوب الموصل لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الانتخابية في يوم الانتخابات وبالتالي سيحرمون من حق التصويت، لكون المادة 16 تشترط عليهم الإدلاء بأصواتهم في مناطقهم الأصلية، مما يسهم في سلب حقهم في المشاركة ومصادرة أصواتهم في الانتخابات».

ودعا النائب عن نينوى إلى «إلغاء هذا القرار المجحف بحق النازحين، والسماح لهم بالمشاركة والتصويت في الأماكن والمناطق التي يتواجدون فيها سواءً في المخيمات أو في المحافظات، لضمان حق المواطن العراقي في المشاركة بالانتخابات وترسيخ روح الديمقراطية» .