دعوة عامة..إلى الديمقراطيين من أبناء الجالية العراقية في هولندا

الأعزاء في الهيئة العامة لتنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

نظراً للمعوقات التنظيمية والإدارية الكثيرة التي رافقت عمل اللجنة التنسيقية في الفترة السابقة والتي صارت عائقاً أساسياً أمام القدرة على الاستمرار بالعمل. أتفق أعضاء اللجنة التنسيقية وبالأغلبية على الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لتنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا ليعرض كل ذي رؤية رؤيته أمام الهيئة العامة.

يُعقد المؤتمر ظهيرة يوم السبت ٧ أيلول ٢٠١٩، عند الساعة الثانية على قاعة النادي الثقافي المندائي في دنهاخ.

Wijkcentrum Mariehoeve Ivoorhorst 155 2592 TH Den Haag

الدعوة عامة لأعضاء ومناصري التيار الديمقراطي العراقي

اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي – هولندا