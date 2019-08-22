عضو بمجلس كركوك يخاطب عبد المهدي بشأن عملية عسكرية بالمحافظة

دعا عضو مجلس محافظة كركوك، محمد خضر، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي لإطلاق عملية عسكرية في مناطق جنوب غرب المحافظة.

وقال محمد خضر، في حديث ، إن “مجموعة مناطق في محافظة كركوك حررت دون تطهيرها بشكل كامل من الخلايا النائمة، التي تتخذ من بعض الجيوب في المناطق الزراعية والاودية والجبال ملاذا آمنا لها”.

وأضاف خضير، أن “منطقة داقوق جنوب غرب كركوك، وسلسلة جبال حمرين، تشهد وجود انفاق لعناصر التنظيم”، داعيا إلى القائد العام للقوات المسلحة إلى “شن عملية عسكرية وزيادة اعداد القطعات الامنية الموجودة هناك”.

وكانت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قد أعلنت الاحد (18 آب 2019) العثور على عدد من العبوات الناسفة والصواريخ وبعض المواد المتفجرة في عدد من الاودية والمبازل بمحافظة كركوك.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، قد وجه الجمعة (26 تموز 2019)، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ قضاء داقوق جنوبي كركوكعلى خلفية ثلاثة خروقات امنية راح ضحيتها عدد من المواطنين نتيجة اعمال ارهابية.