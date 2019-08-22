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علاقة الغدير بهذه الصورة التاريخية

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علاقة يوم الغدير المبارك بهذه الصورة التاريخية

عيد الغدير أعرني منك تبيانا ++  لكي أقول فأسدي اللحن جذلانا

مطلع  قصيدة القاها صاحب الحكيم الطالب في جامعة بغداد ،  في جامع الهاشمي الجديد في الكاظمية المقدسة ، في العراق …

بحضور الشهيد السيد محمد باقر السيد حيدر الصدر في الستينات من القرن الماضي ،

و وجهت له البيت التالي مباشرة و أشرت عليه مخاطبا ً

و كان الشهيد الصدر جالسا ً في الصف الأخير من الإحتفال ، على الأرض ، و ليس على كرسي ، ( هل هو تواضع ؟ ) مع أن الحضور كانوا على الكراسي التي اكتض بها مكان الحفل ..

و أثناء قراءة القصيدة ، البسيطة ، و انا طالب، كما أسلفت ُ..

توجهت له ، و أشرت بيدي مباشرة له ..

و أظن انها الحالة الفريدة التي يواجهها الشهيد ، في مثل هذا الموقف …

قلت مخاطبا ً له :

و أنت َ يا باقِر َ الصّدرِ نِبْراس ٌ و مَدرسة ٌ ++++ تَبني الخُلود َ و أعْظِم فِيه بُنيانا

و في ( اقتصادك ِ) آراء ٌ وَ ( فَلسَفَة ٌ ) +++ فِيها السُمُـــــو ُ  و أنعِم فِيك َ إِنْسَانا …

إشارة لكتابيَه الشهـــــــيرين :

 (إقتصادِنا ) و (فلسفِتنا) ،

كان الغرض إلفات نظر الشباب و الحاضرين له ، و لهذين الكتابين المهمين ، يوم لم تكن هناك وسائل النشر ، و لا صفحات التواصل الإجتماعي ، كما هو الحال الحاضر ، عدا بعض الصحف التي تخضع للسلطة الغاشمة ، فتعتم على ما كتبه يراع هذا الفيلسوف الخالد ، و يُعدم فيما بعد ،

بينما يُقام للشهيد تمثال ٌ في روسيا الإتحادية .. فيا للمفارقة المدهشة … 

و بعد الإحتفال ألتقطت هذه الصورة التاريخية ،

و كان ذلك بحضور أخيه الكبير السيد اسماعيل السيد  الصدر… عضو جماعة العلماء في بغداد و الكاظمية المقدسة ….و كذلك أخ الشاعر الناشيء ، و هو الخطيب المشهور السيد هادي السيد جواد الحكيم ، عضو الجماعة المذكورة التي كانت تحظى ، بتأييد المرجع الراحل السيد محسن الحكيم …

و هذه هي الصورة التذكارية لذلك الإجتماع ….

و يرى في الصف الأول الاخ السيد هادي الحكيم بين الأخوين السيد محمد باقر الصدر ، الشهيد ، و السيد إسماعيل الصدر

ثم المرحوم الخطيب السيد علي الهاشمي ، ثم الشيخ النمدي …

و خلفهم مباشرة الطفل السيد حسين السيد إسماعيل الصدر

و على يمينه الشهيد سهل سلمان الذي قتلته مخابرات #صدام_المجرم ، في الإمارت العربية المتحدة ، التي كانت تسهل لها عمليات إغتيال المعارضين الشرفاء …

و في الصف الثاني في أقصى اليمين المرحوم السيد علي العلوي الذي اعتقله النظام الصدامي المجرم و هجره بالقوة إلى إيران .. لأنه شيعي ..

و في أقصى اليسار في الصف الثاني .. الشاب الشهيد المفقود السيد حيدر السيد إسماعيل الصدر ، الذي إختطفه المجرمون الدواعش و اختفى في إحدى المقابر الجماعية ، في العراق

هذه الصورة تاريخها عام 1964 … منشورة في ترجمة ( أول عالم دين يُحتجز في بيته ، و هو المعتقل السيد هادي جواد إبراهيم الحكيم ، السيد “اخ المؤلف ، في الصفحة 2657 من الجزء الرابع من :

موسوعة عن قتل مراجع الدين وعلماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية ” العراق”  

مع تحيات مؤلفها

#الدكتور_صاحب الحكيم

عيد الغدير المبارك 1440 هجرية

آب 2019

لندن

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