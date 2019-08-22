كوردستان تعتزم تسويق منتجاتها الزراعية: الاستيراد من الدول المجاورة تسبب لنا بمشاكل

تعتزم وزارة الزارعة الموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، تسويق منتجات المحاصيل الزراعية المحلية.

وقالت وزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني في كلمة لها خلال ورشة اقيمت اليوم الاربعاء في مدينة اربيل عن واقع الزراعة في الاقليم، ان “اقليم كوردستان يمتلك اراضي زراعية خصبة، ولديه مصادر مياه جيدة ومتعددة، واجواء ملائمة غير انه لم يتم استغلال القطاع الزراعي فيه خلال المدة الماضية”.

واضافت ان “استيراد منتجات المحاصيل الزراعية من الدول المجاورة تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية في الاقليم”، مؤكدة ان “حكومة كوردستان الحالية تولي اهمية للأمن الغذائي والمائي في كوردستان.

وتابعت طالباني ان “وزارة الزراعة تعمل على تسويق منتجات المحاصيل الزراعية المحلية في اقليم كوردستان”، منوهة الى دعم خطوط الانتاج في القطاع الزراعي في الاقليم.