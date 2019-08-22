مجلس الوزراء العراق يعلن قرارات تخص البصرة ودعم نادي الطلبة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

واقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة.

وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج.

وشهدت الجلسة ايضا اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس.

وتمت الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة (75%) من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية.

ووافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 .

واقرّ المجلس مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على دعم نادي الطلبة الرياضي.

وتمت الموافقة على اتفاق تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام / 2019.

كما اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق رقم ( 5 ) .