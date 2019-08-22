ذي قار / حسين العامل

محافظ ذي قار الجديد في أول تصريح للمدى:

حددنا خمس أولويات لتنفيذها خلال أربعة اشهر ، أبرزها توفير الخدمات الاساسية والشروع بخطة إسكان المواطنين واستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة

كشف محافظ ذي قار الجديد عادل الدخيلي اليوم الاربعاء ( 21 آب 2019 ) عن خطة عمل إدارة المحافظة للمرحلة المقبلة ، وفيما أشار الى تحديد خمس أولويات لتنفيذها ضمن سقف زمني أمده أربعة أشهر ، شدّد على أهمية توفير الخدمات الأساس والشروع بخطة إسكان المواطنين واستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة ولاسيما المشاريع الخدمية والأبنية المدرسية والمستشفى التركي.

وقال محافظ ذي قار عادل عبد الحسين عبد الله الدخيلي الذي باشر بمهام عمله يوم أمس الاربعاء إنه ” تم تحديد خمس أولويات لعمل إدارة المحافظة خلال المرحلة المقبلة حيث سيتم ايلاء الأهمية للجانب الخدمي وتحسين مستوى الخدمات في مركز المحافظة والوحدات الإدارية وتنظيم مداخل المدن التي تعاني من الإهمال وتراكم النفايات والأنقاض “، وأضاف ” كما تتضمن الخطة متابعة المشاريع المتلكئة ولاسيما الأبنية المدرسية والمستشفى التركي فضلا عن تطوير قطاع الاستثمار والاهتمام بقطاع الإسكان وتأمين مساحات كافية من الأراضي لتنفيذ خطة سكن المواطنين التي يتبناها مجلس الوزراء “.

وأوضح الدخيلي إن ” إدارة المحافظة ستعتمد سقفاً زمنياً أمده أربعة أشهر لتنفيذ تلك الأولويات “، منوهاً الى أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طلب تخصيص مساحة 1200 دونم لأنشاء حي سكني ضمن خطة الإسكان التي يتبناها مجلس الوزراء ، وقد وجهنا الدوائر المعنية وعلى الفور لتحديد المساحة المطلوبة “.

وأشار محافظ ذي قار الى أن ” من ضمن خطة عمل المحافظة تخصيص يوم واحد من كل أسبوع يداوم فيه المحافظ في أحد الاقضية والنواحي لمتابعة القضايا الخدمية والإدارية والوقوف على متطلبات الوحدات الإدارية من الخدمات الاساسية “، مشدداً على ” أهمية المتابعة الميدانية لقضايا المواطنين في المناطق والقرى والمدن البعيدة عن مركز المحافظة “.

ولفت الدخيلي الى أن ” إدارة المحافظة تلقت مؤخراً عدداً من أوراق العمل والمقترحات من المنظمات المدنية والمجتمعية والمواطنين وستعمل على دراستها وإدراج ما يدخل منها ضمن صلاحية الحكومة المحلية في الخطة الحالية أو الخطة المستقبلية وبحسب الأولويات”، وأردف ” أما ما تتضمنه أوراق العمل من قضايا تتعلق بعمل الوزارات الاتحادية فستتبناها إدارة المحافظة وتعمل على متابعتها مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء”.

وأكد محافظ ذي قار أن ” الحكومة المحلية ستعمل كفريق واحد مهمته توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة”. وفي الختام دعا الدخيلي جميع وسائل الإعلام المحلية الى طرح كل ما يعتقد أنه يخدم المحافظة وسكانها وتفعيل دور الإعلام في تقويم الأداء الحكومي عبر الرقابة الإعلامية الفاعلة التي تخدم المجتمع”.

وكانت محافظة ذي قار أعلنت في اليوم الاثنين ( 19 اب 2019 ) عن صدور مرسوم جمهوري بتعيين، عادل الدخيلي محافظاً لذي قار، خلفا للمحافظ السابق يحيى الناصري، فيما اعلنت ادارة المحافظة عن مباشرة النائب الأول للمحافظ أكرم الزيدي بمنصبه خلفاً للدخيلي الذي انتخب لمنصب المحافظ.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد انتخب يوم الخميس ( 8 آب 2019 ) عادل الدخيلي لشغل منصب المحافظ خلفاً للمحافظ المقال يحيى الناصري ، فيما انتخب أكرم جودة الزيدي نائباً أول لمحافظ ذي قار خلفاً، لعادل الدخيلي الذي انتخب لمنصب المحافظ.

وكان مجلس محافظة ذي قار أعلن الخميس ( 1 آب 2019 ) عن مصادقة المحكمة الإدارية على قرار مجلس المحافظة القاضي باقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري من منصبه ، وفيما بين أن المحكمة الإدارية ردت الطعن الذي تقدم به الأخير عقب إقالته من قبل المجلس آواخر شهر حزيران الماضي ، رجح فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال مدة أسبوع .

وشهدت الخارطة السياسية في محافظة ذي قار مؤخراً اصطفافات سياسية جديدة جرى بموجبها استبعاد دولة القانون وإزاحتها من جميع المناصب الحكومية وتوزيع المواقع المهمة في الحكومة المحلية بين تيارات الحكمة والأحرار وحزب الفضيلة ، حيث انتخب عادل الدخيلي من تيار الحكمة لمنصب المحافظ وأكرم الزيدي من حزب الفضيلة نائباً أول للمحافظة ، فيما سيُمنح تيار الأحرار المزيد من المناصب الإدارية إضافة الى منصب رئيس مجلس المحافظة الذي انتخب له رحيم الخاقاني في وقت سابق.