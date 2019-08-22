اسراء يونس

ضمن سلسلة نقد التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار صدر كتاب نقدي جديد بعنوان “من أدب السجون العراقي ” تأليف: الدكتور حسين سرمك حسن. جاء في مقدمته “ان ماكتب في الادب العراقي عن تجربة السجن يعد من بين الدول العربية الأقل كماً بين الأقطار العربية البارزة في النشاط السياسي والثقافي. وجاء هذا الكتاب منطلقاً من ايمان الكاتب بالشروع بالكتابة والتحليل النقديين عن أدب السجون مهما كانت محدوديته، سوف يحرك ويحفز المبدعين العراقيين ويستثير امكاناتهم الباهرة للكتابة في هذا المجال الحيوي ـ إبداعا ونقداً ـ بما يوفر للأجيال الحاضرة والمقبلة رؤية دقيقة وشاملة للعذابات التي سببها التسلط والطغيان والوحشية وقمع الانسان لاخيه الانسان لبناء مجتمع جديد يقوم على الاخوة والمساواة بين المواطنين ويخرجه والى الابد من دوامة دائرة العلاقة الكارثية التي سيطرت على مجتمعنا لمئات السنين، علاقة الجلاد بالضحية التي عطلت نهوضه وخربت نفوس أبنائه وهدرت طاقاته البشرية ومسخت العلاقة بين مواطنيه وملأت حياتنا حزنا وقهرا ودما وفواجع. ضم الكتاب سبعة فصول كتب فيها قامات ادبية مبدعة نماذج محكمة ضمن هذا السياق ومحملة بخصائص”عذابات السجناء السياسيين”. جاء الكتاب بـ 255 صفحة من القطع المتوسط تصمم الغلاف : جنان عدنان لطيف