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واشنطن : 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خليفة البغدادي وبائع النفط وصانع العبوات

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد أماكن وجود 3 قياديين في تنظيم “داعش”.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القياديين الثلاثة في التنظيم هم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.
وعرضت الخارجية الأمريكية المكافأة في إطار برنامجها “المكافآت من أجل العدالة”، الذي تم إطلاقه في عام 1984.
وحسب موقع “المكافآت من أجل العدالة”، فإن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، أحد كبار القياديين في التنظيم والخلف المحتمل لزعيمه أبو بكر البغدادي، وكان يشرف على عدد من العمليات الكبرى للتنظيم.
أما سامي جاسم محمد الجبوري، فكان مسؤولا عن التعاملات المالية للتنظيم، بما فيها بيع النفط والغاز والآثار. وكان القيادي الثالث معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري يشرف على صناعة العبوات الناسفة.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها “عازمة على تحديد قادة تنظيم (داعش) والعثور عليهم ليتمكن التحالف
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