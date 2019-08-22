وزيرة دفاع المانيا تبحث دعم وتدريب البيشمركة.. وويسي يوجه طلبا

التقى وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، مع انغريت كرامب وزير دفاع المانيا التي وصلت اربيل مساء امس بعد زيارة اجرتها الى بغداد.

وبحث وزير داخلية كوردستان وكرامب، موضوع تدريب قوات البيشمركة ودعمها.

ومن المقرر ان تجتمع ترامب بقادة البيشمركة ومسؤولي اقليم كوردستان.

وبهذه الاثناء، اعلن قائد قوات زيرفاني في البيشمركة عزيز ويسي للصحفيين، ان المانيا مستمرة بعملية دعم وتدريب القوات الكوردية.

واضاف، “ندعو حكومة وبرلمان المانيا بزيادة عملية دعمها للبيشمركة”.

وتبحث وزيرة دفاع المانيا تمديد مهمة بلادها في مكافحة “داعش”.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد “داعش” حتى الآن بطائرات استطلاع “تورنادو” وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق. ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.

ويرافق الوزيرة خلال جولتها أربعة نواب من البرلمان الألماني، وهم نيلس شميد وزيمتيه مولر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وإنجو جديشنس من الحزب المسيحي الديمقراطي وكانان بيرام من حزب الخضر.