4.3 آلاف نازح يعودون لـ 4 مناطق محررة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة أكثر من 4 الآف نازح إلى مناطقهم الأصلية في بيجي والشرقاط والصينية والحضر.

وذكر بيان للوزارة أن “4 آلاف و325 نازحاً من مجمع القادسية للنازحين بمحافظة صلاح الدين عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق الصينية وبيجي والشرقاط وقضاء الحضر التابع إلى محافظة نينوى بشكل طوعي”.

وبين مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، أن “الغالبية العظمى من هؤلاء العائدين عادوا إلى ناحية الصينية ويليها قضاء بيجي ثم الشرقاط وبعده قضاء الحضر”.

وأضاف جهاكير أن “الأيام القادمة ستشهد إعادة وجبات أخرى من العوائل النازحة خصوصا ساكني المخيمات” مشيرا إلى أن “البرنامج الحكومي يؤكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي وإعادة العوائل النازحة إلى مناطقها الأصلية بأسرع وقت ممكن”.