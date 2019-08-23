إستثمار بغداد : معمل الودق للفطر ينافس المنتجات المستوردة بجودته ونوعيته

دعماً لمنتجاتنا وصناعتنا الوطنية وتماشياً مع توجهات الحكومة العراقية بحماية هذه المنتجات ساندت هيئة إستثمار بغداد بإشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي حملات (دعم المنتج الوطني ) التي أطلقت مؤخراً لتشجيع وتحفيز المشاريع الإنتاجية المنفذة في العراق خصوصاً الإستثمارية ومنها مشروع شركة الودق للإستثمار الزراعي المنفذة لمعمل ( إنتاج الفطر ) والكائن في أطراف العاصمة بغداد / منطقة المدائن .

يعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في الإستثمار الزراعي و المدعومة من قبل المبادرة الزراعية للحكومة العراقية فهو تام الإنجاز وقد حقق نجاحاً كبيراً منذ انشاءه قبل أعوام كما إستطاع أن يغطي عدد كبير من مراكز التسوق في بغداد والمحافظات و ساهم في منافسة المنتجات المستوردة بنوعيته وجودته . إذ ينتج فطر الودق الطازج بإشراف وزارة الزراعة ويعتبر من أكبر المصانع الموجودة في العراق حالياً والتي نفذت بأساليب وتقنيات متطورة وجهزت بأحدث المعدات والأجهزة وأفضلها عالمياً حيث يقوم المصنع بإنتاج التربة العضوية المستخدمة في زراعة الفطر وإنتاجه بفصلي الصيف والشتاء وبأنواع مختلفة .

هذا ويعتبر الفطر من المنتجات الزراعية المهمة التي تحتوي على الكثير من المعادن والبروتينات والتي تستخدم كبديل صحي لبعض الأطعمة إذ أن إقامة مشاريع الإستثمار في هذا المجال وإنتاجه تتسم بضمان نجاحها نظراً لندرتها في العراق والمنطقة حيث ساهمت في الإرتقاء بواقع القطاع الزراعي للبلاد وإعادة الثقة به ونقله من مستهلك ومستورد الى بلد مكتف بذاته وإنتاجه ومصدراً له ايضاً فضلاً عن دورها بزيادة فرص العمل لخريجي كليات الزراعة .