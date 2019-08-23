افتتاح أول متحف عسكري تحت الماء في الأردن

وأوضح التقرير أنه يوجد 19 قطعة من المعدات العسكرية متنوعة ومختارة وفقا للتشكيلات العسكرية، وسط توقعات أن تنمو الطحاب والشعاب المرجانية وتستوطنها الأسماك خلال ثماني أشهر، وهو ما سيعطي ميزة كبيرة للغواصين وسيجذب السياحة، وستتيح للغواصين اكتشاف مناطق جديدة للشعاب المرجانية في أعماق البحر الأحمر التي تمتاز بتنوعها وكثرتها، وهو الأمر الذي تطلب عملاً وجهداَ دام أشهر لمسح المنطقة وتحديد مكان كل قطعة.

وتابع عملية إنزال القطع تمت بنجاح لتستقر بتشكيل واصطفاف عسكري تحت سطح الماء من خلال حسابات سرعة الريح وتيار البحر، إذ تم اختيار الموقع وفقا لنشاط التيارات البحرية نشطة مما يساعد يرقات الشعاب المرجانية تتنقل بشكل أسرع للبحث عن مكان صلب لتستقر فوقه.