اقليم كوردستان يحظر استيراد محصول الطماطم

قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس حظر استيراد محصول الطماطم بهدف تسويق الانتاج المحلي لدى الفلاحين داخليا.

وقال مصدر في الوزارة ان قرار منع استيراد محصول الطماطم الى الاقليم سيدخل حيز التنفيذ في 1/9/2019 والى اشعار اخر.

واضاف المصدر ان الوزارة تدرس حاليا منع استيراد محاصيل زراعية اخرى وبشكل دائم.

وشكا فلاحون محليون في اقليم كوردستان مؤخرا من خسائر مادية “كبيرة” لانخفاض اسعار منتجاتهم الزراعية بسبب تنافس المحاصيل المستوردة والتي تصل بأسعار زهيدة جدا مقارنة بالمحلي.