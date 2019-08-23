الاتحاد الوطني يغير جميع شاغلي المناصب العليا من حصته في بغداد واربيل

قرر النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، تغيير جميع كوادر حزبه من شاغلي الدرجات الخاصة من منصب مدير عام فما فوق في الحكومة العراقية وحكومة الاقليم والذين امضوا اربع سنوات في تلك المناصب.

وجاء في كتاب لكوسرت رسول موقع بتارخ العشرين من آب الجاري، ان جميع كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني الذين يشغلون مناصب الدرجات الخاصة من منصب مدير عام فما فوق في حكومتي اربيل وبغداد والذين امضوا اربع سنوات في المنصب سيتم ابعادهم من مناصبهم واستبدالهم باخرين من الذين رشحهم المكتب السياسي وقدموا سيرهم الذاتية لهذا الغرض.