الجمعية العراقية لحقوق الانسان تؤكد على اهمية ايجاد مسارات جديدة لدعم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق

اكد سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان السيد حميد مراد على اهمية ايجاد مسارات جديدة وشاملة من قبل البرلمان لدعم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق .. جاء ذلك خلال استقباله عضو مجلس النواب العراقي الاستاذ عمانوئيل خوشابا رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.

ومن جانبه اوضح النائب خوشابا على ان المرحلة الراهنة تتطلب ايجاد برامج وطنية في العديد من المجالات منها التحديات والمعوقات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني وكيفية تعزيز دورها المهم في قضايا التي تخص المجتمع العراقي من خلال التنسيق والعمل الجاد مع مجلس النواب العراقي، فضلا ً عن اهمية تأهيل المنظمات في مجال اختصاصها.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

22/ آب/2019