السلطات العراقية توضح بشأن توقيف مسؤول ضابطين واكثر من 15 عنصر امن

نفت مديرية شرطة محافظة كربلاء يوم الخميس توقيف مسؤول بالمحافظة ضابطين وأكثر من 15 منتسبا لها في احدى السيطرات الخارجية لكربلاء.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان “احد الاعلاميين في المحافظة وعبر صفحته الشخصية تناقل خبرا مفاده قيام أحد المسؤولين في المحافظة بتوقيف ضباط عدد اثنان واكثر من 15 منتسب في إحدى السيطرات الخارجية”.

واضاف البيان انه نود ان نوضح الآتي.

اولا: – ان الخبر عار عن الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة

ثانيا: – ان حقيقة الامر هو ان هناك مخالفة من منتسبين عدد اثنين فقط واللذين لم يؤدوا واجبهم بصورة صحيحة وحسب السياقات والضوابط المبلغين بها وتم محاسبتهم من قبل المديرية وفقا للقانون .

ثالثا: – اننا نرحب بأي طرح يكون بناء ودقيق وموضوعي في سبيل مراقبة وتصحيح عمل واداء قواتنا الامنية على ان يتم الرجوع الينا لمعرفة صحة المعلومات ولتقويم العمل وان ابوابنا مفتوحة للجميع خدمة لمدينتنا مدينة كربلاء المقدسة .

رابعا :- ان قيادة الشرطة حريصة كل الحرص على سمعة ضباطها ومنتسبيها وعلى اداءهم وعملهم بصورة صحيحة وفق آليات العمل الصحيحة .