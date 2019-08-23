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الصورة.. العثور على سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في ذي قار

عثر فريق بحثي علمي برئاسة الأكاديمي في كلية العلوم في ذي قار، خالد الفرطوسي، الجمعة (23 اب 2019)، على سلحفاة بحرية ضخمة ضمن الحدود المائية للمحافظة، فيما أشار الى انه تم اعادة اطلاقها ضمن البيئة الملائمة.

وقال الفرطوسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “السلحفاة التي تم العثور عليها تزن 65 كغم ويبلغ طولها 105 سم وعرضها 65 سم، وهي نادرة ومن الحيوانات المهددة بالانقراض”.

واضاف، أنه “تم العثور عليها من خلال جهود مشتركة لكلية العلوم بجامعة ذي قار ومديرية البيئة ومركز شرطة حماية البيئة في المحافظة ومديرية التربية ذي قار”، لافتاً الى أنه “تم تسجيل جميع مؤشرات تشخيص السلحفاة البحرية التي تم اصطيادها ضمن الحدود المائية لمحافظة ذي قار”.

وبين ان “الفريق قام بتحليل وتدقيق جميع المؤشرات وفق المصادر التصنيفية وبعد ذلك تم اعادة اطلاق السلحفاة الى البيئة الملائمة”.

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