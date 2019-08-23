الصين: مقتل 10 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة

ذكرت السلطات المحلية, الخميس, أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 10 أشخاص بينما ما زال 27 شخصا في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية التي اجتاحت محافظة بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ووفقا لمكتب إدارة الطوارئ في أبا, فإن شخصا مفقودا في محافظة ونتشوان وولاية أبا ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانغ, تأكدت وفاته اليوم. وحتى ظهر اليوم, مازال 27 شخصا مفقودين بعدما تم العثور على سبعة أشخاص في وقت سابق من اليوم, وفقا للمكتب.

ونشرت سلطات الشرطة بالمحافظة أسماء المفقودين داعية الجمهور لتوفير أدلة حول أماكنهم.

ووصل منسوب مياه الأمطار بمناطق في ونتشوان إلى 65 ملليمترا يوم الثلاثاء,واجتاحت الفيضانات والانهيارات الأرضية ثماني بلدات.

وأرسلت الولاية 1630 من عمال الإنقاذ للبحث عن المفقودين والعالقين عقب الكوارث التي تسببت فيها الأمطار.

وتضرر أكثر من 90 بالمئة من سكان ونتشوان. مما تطلب إخلاء طارئا ومساعدة طارئة لإنقاذ الحياة لأكثر من 100 ألف شخص.

وأضرت الفيضانات والانهيارات الطينية ببعض الطرق والجسور ودمرت وغمرت أكثر من 2200 منزل.

ودمرت خطوط مياه الشرب بطول أكثر من 115 كم مما أثر على إمدادات مياه الشرب لأكثر من 58 ألف شخص.

ومازالت جهود البحث والإنقاذ جارية.