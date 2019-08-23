العبيدي والخزعلي يؤكدان اهمية الرياضة و دور الشباب في بناء وتطور المجتمعات الانسانية

إلتقى وزير الشباب والرياضية أحمد رياض بالأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وذلك خلال زيارته له في مكتبه بمحافظة النجف الأشرف بحضور النائب سعد الخزعلي.

وفِي بداية اللقاء قدم السيد وزير الشباب والرياضة موجزاً لعمل وزارة الشباب والرياضة وخططها المستقبلية في الشأنين الرياضي والشبابي.

إذ تطرق الوزير وبحسب بيان وزارة الشباب الذي الى “الواقع الرياضي و التركيز الكبير على لعبة كرة القدم دون الالعاب الاخرى من ناحية الدعم والاهتمام”، مؤكداً على “ضرورة النركيز على الرياضات الاخرى لا سيما الفردية منها التي نستطيع الحصول من خلال بعضها على أوسمة أولمبية إذا ما قدمنا لها الدعم والاهتمام المادي والمعنوي وحرصنا على رعاية أبطالها، دون أن نغفل دور كرة القدم كونها اللعبة الشعبية الأولى”.

و أضاف الوزير، “نعي وندرك دور الشباب في المرحلة الحالية والمستقبلية كونهم عماد الوطن وركيزة أساس في كل مراحل البناء والتطور والتقدم للمجتمع، لذا وضعنا بالحسبان ضمن خططنا الحالية والمستقبلية تمكينهم من الأدوات التي تجعلهم اصحاب دور رئيس فيه”.

فيما عضد الخزعلي رأي وزير الشباب والرياضة وأكد على “أهمية الرياضة بالنسبة للشعب العراقي لا سيما فئةً الشباب منهم، و وعد بتقديم الدعم والإسناد لخطوات الوزارة كون منهاج عملها يسير بخطوات ثابتة للأمام”.

وركز على “دور الشباب العراقي وضرورة الإهتمام بهم، وهذه المهمة يجب ان تأخذ حيزاً كبيراً وفعلياً على ارض الواقع من خلال التعاون بين وزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم العالي عبر تلاقح الافكار ووضع المناهج وصيغ العمل المشتركة وتسخيرها لخدمتهم”.