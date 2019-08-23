المرعيد: إدراج مشاريع جديدة ضمن خطة إعمار نينوى

أعلن محافظ نينوى المهندس منصور المرعيد، اليوم الجمعة، عن موافقة صندوق إعمار المناطق المتضررة على إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع الخاصة بإعمار مدن المحافظة التي شملها الصراع، لاسيما مدينة الموصل.

وقال المرعيد إن لقاءات مكثفة جمعته بالدكتور مصطفى الهيتي مدير صندوق إعمار المناطق المتضررة وبحضور الدكتور طورهان المفتي، رئيس الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تمت فيه مناقشة واقع المشاريع التي تنفذ من خلال صندوق الإعمار في المحافظة ضمن الخطة الاستمثارية والقرضين الألماني والياباني لدعم تلك المشاريع ومعالجة أبرز المشاكل التي تواجهها وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأشار المرعيد إلى استحصال موافقة رئيس صندوق الإعمار على تنفيذ مشاريع إضافية لمدن المحافظة المتضررة من الأموال الفائضة لدى الصندوق.

مؤكداً على إدراج العديد من المشاريع الخدمية الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية، أبرزها إنشاء مركز صحي ومجمع طبي خاص بطب الأسنان.