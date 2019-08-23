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النائب د. قتيبة الجبوري : السيدة التي تم الاعتداء عليها في إيران هي أم عراقية نتشرف بها ولن نتنازل عن الحق العام حتى معاقبة المعتدي

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري وزارة الخارجية بتسليم السفير الإيراني ببغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسبب قيام ضابط إيراني بالاعتداء على سيدة عراقية في أحد المطارات الإيرانية .

وقال في بيان اليوم :” بكل أسف وألم شاهدنا صورا للأم العراقية التي اعتدى عليها بالضرب شخص أرعن تافه في أحد مطارات الجارة إيران، ومهما كان سبب هذا الاعتداء فلا يمكن ان يمر دون ان نتأكد بأن هذا النكرة قد تمت معاقبته ونال جزاءه العادل “.

وأضاف الجبوري :” نحن لاننظر الى هذه السيدة العراقية باعتبارها من النجف أو البصرة او صلاح الدين او اربيل، فهي في نظرنا أم عراقية نتشرف بها ونقبل التراب الذي تمشي عليه، وحتى اذا اعتذر منها معاون القنصل الإيراني في محافظة النجف الأشرف فهناك الحق العام الذي لن نتنازل عنه حتى نتأكد من أن المجرم الوضيع الذي اعتدى عليها قد نال العقاب الذي يستحقه، فالقضية ليست بهذه السهولة، فاتقوا غضب العراقيين من زاخو الى البصرة، والله من وراء القصد “.

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