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برشلونة رفض عرضًا من إنتر ميلان لاستعارة فيدال

أشارت تقارير صحفية إيطالية وتشيلية إلى أن برشلونة رفض عرضًا من إنتر ميلان لاستعارة لاعب الوسط أرتورو فيدال.

وكان لاعب بايرن ميونخ ويوفنتوس السابق على وشك الانضمام إلى إنتر الموسم الماضي قبل انتقاله من النادي البافاري إلى برشلونة حيث يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للفريق لإحداث ثورة في صفوف الفريق لمنافسة يوفنتوس ونابولي على الفوز بلقب الدوري المحلي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة رفض الاستغناء عن لاعب الوسط المخضرم الذي انضم للنادي الموسم الماضي مقابل نحو 20 مليون دولار رغم أن النادي الكتالوني يسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

ويرجع قرار برشلونة في عدم الاستغناء عن فيدال في أنه بات من العناصر الأساسية بنهاية الموسم الماضي رغم أن إرنستو فالفيردي لم يستعن به في بداية الموسم.

ويعتمد فالفيردي بشكل أساسي على فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يسعى يوفنتوس وإنتر أيضًا للتعاقد معه لكنه حسم الأمر في البقاء وهو ما قرره برشلونة بشأن فيدال أيضًا.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية فإن فيدال وافق على شروطه الشخصية للانضمام إلى إنتر لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق بشأن الصفقة.

ولا يفكر برشلونة في الاستغناء عن فيدال عقب رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ خاصة وأن النادي لا يفضل الإعارة ولو كان الأمر ضروريًا فالانتقال النهائي وليس الإعارة.

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