بكاءٌ 00على أطلال اليمن! (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضلِ ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

ماذا أصابكِ(ياعدن) ؟ من مارقٍ ، أو من وَثَنْ!

لم القَ مثلكِ شيمةً

صارَ الزفافُ لها كفنْ!

بعدَ اقتدارِكِ تسقطيـ

كسيحةً بلظى الزمنْ

قد فخخوكِ بحقدهمْ

جعلوكِ أمّا للمِحنْ!

سبعونَ جزَّارا لنا

من قدسِنا حتى عدنْ !

يتفننونَ بقتلِنا

(قتلٍ) تمنهجَ فامتهنْ

صارَ الجحيمُ لأمتي

كأسا يُذاقُ على السُننْ!

هي تستحي من جرحِها

والغربُ يرقصُ في العلَنْ!

هم فخخونا بالفِتنْ

والانتقامُ هو الثَّمنْ!

صِرنا لهمْ أضحوكةً

والضاحكاتُ بِنا تُجَنْ

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(1) كتبت لما جرى على اليمن العربي الشقيق من خراب ومآسي (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

من بعدِ صرحكِ (ياعدنْ) لم يبقَ حلمٌ للوطنْ!

قومي فصلي يايمنْ

هذي نهاياتُ الزمنْ!

20/8/ 2019م