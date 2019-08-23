تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين بتوزيع مخدر “الكرستال”‏

بغداد/ إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الرصافة / اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية ‏مكافحة إجرام بغداد اعترافا متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم (2) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة‏‏.‏

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختص أفاد بالقبض على متهمين اثنين ضبطوا بالجرم المشهود بعد أن تم نصب كمين لهم أثر ورود معلومات ‏استخبارتية اعترفوا بأنهم من موزعي مادة الكرستال المخدرة”.

وأضاف البيان أن “المتهمين اعترفوا بجلب المادة من محافظتي ذي قار وميسان، وتمت إحالتهم الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات ‏العقلية “.