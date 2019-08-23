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جنايات الكرخ تقضي بالحبس 4 سنوات لمدان بابتزاز فتاة عبر التواصل الاجتماعي

بغداد / اعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة، مهدداً بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبالغ مالية “.

وأضاف البيان أن ” المدان قام باخذ مخشلات ذهبية من المشتكية مقابل المبالغ المالية ليقوم بعد ذلك بتكرار ابتزازه لها ما دفع المشتكية للجوء الى القضاء”، مبيناً ان “المحكمة اصدرت قرارها القاضي بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق المدان وفقاً لاحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات “.

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