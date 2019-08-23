حكومة اقليم كوردستان تحسم الجدل بقضية سكن وزرائها وتعيين حمايات لهم

ذكرت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس ان وزراءها القادمين من محافظات الاقليم الاخرى الى العاصمة اربيل سيتم اسكانهم في منازل حكومية خلال الفترة القانونية لتوليهم مناصبهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم ان اسكان اولئك الوزراء القادمين من المحافظات الاخرى الى العاصمة سيكون في المنازل التي هي ملك لحكومة الاقليم، موضحا ان العجلات التي ستكون بحوزتهم هي ملك لوزاراتهم.

وبما يخص توفير حمايات شخصية للوزراء قال المتحدث ان الحكومة تنوي التعاقد مع اولئك الحمايات، مشيرا الى ان مدة العقود ستستمر حتى المدة القانونية لتشكيلة الحكومة الحالية.