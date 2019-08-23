رئيس بعثة الحج يتفقد الحجاج العراقيين الراقدين في مستشفيات مكة المكرمة

تفقد رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ د. خالد العطية الحجاج الراقدين في مستشفيات مكة المكرمة، للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” الشيخ العطية اطمئن على صحة ضيوف الرحمن، الذين قدر الله لهم أن يلزموا الاسرة البيضاء، نتيجة لعارض صحي، او لظروف مرضية طارئة حدثت لهم”.

واضاف ان” العطية اكد ان كوادر البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج العراقية تتابع بشكل يومي ومتواصل الاوضاع الصحية للحجاج، لحين شفائهم التام، سائلا الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وان يعودوا إلى بلدهم معافين”.

واشار الكناني الى ان” هناك 10 حالات مرضية للحجاج ترقد حاليا في المستشفيات منها اثنان في العناية المركزة ويتماثلون للشفاء قريبا ان شاء الله”.