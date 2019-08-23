(((سوءال الى جميع حمير ومرتزقة ايران لماذا ايران ترسل صواريخها لضرب اسراءيل وتخزنها بالعراق))))

…بِسْم الله وبه نستعين……هل كتب للشعب العراقي ان يحارب بالوكالة عن الآخرين ؟طيب الم ننتهي من روعونيات وهرطقات صدام الكارتونية اتجاه دولة اسراءيل الم يضحك القوميون العرب بقيادة المعتوه عبد الناصر و البعثيون بقيادة صدام على الأمة العربية بانهاء اسراءيل من الوجود حتى انتهى الامر بصدام باحتلال وغزو دولة عربية جارة مسلمة هي الكويت.الى متى يبقى العراقيون مكفخة ومضحكة لكل من هب ودب وسمى نفسه بالسياسي . بعد كل هذه التجارب الخادعة من نظام البعث المقبور على يد امريكا ابتلانا الله بعملاء خونة وباءعي شرفهم وعرضهم ونساءهم لمصلحة ايران وولي فقيها وجعلوا من العراق ساحة للصراع بين امريكا من جهة ايران من جهة ودخلت اسراءيل على الخط.السوال لكل لقطاء ايران ونغولتها ومحاميها بكل صغيرة وكبيرة تخص ايران الم تتبجح ايران وتآكل تبن يوميا انها لديها آلاف الصواريخ تصل مداها الى آلاف الكيلو مترات ولماذا لا تحاول ان تجرب فقط ولو تجربة ان تطلق صاروخ واحد من داخل ايران باتجاه اسراءيل بدلا ان تعطيها لحماس ولحزب اللاة والجهاد الاسلامي وهي متفرجة كيف تدمر غزة والمدن الفلسطينية ولبنان ،الم يتواجد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على بعد عشرات الكيلو مترات من حدود جولان لماذا لايطلق الحرس الثوري ولو هاون واحد باتجاه الجولان لان صواريخهم هناك مابيها شحن الله يطيح حظكم يا عاهرات. اسراءيل ضربت الأهداف والمخازن التابعة للحرس الثوري الإيراني ومواقع التجسس لإيران (260) مرة لماذا لم ترد ايران مرة واحدة!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . طبعا ايران كالعاهرة هي تبيع شرفها وبالأخير تتكلم عن الشرف ،هي تزود الحوثيين بالصواريخ والطاءرات المسيرة والأسلحة وتزعزع امن الخليج بخلق مشاكل ثم تقول لاعلاقة لإيران بالاضطرابات .ابو مهدي المهندس وصل رسالة بالوكالة عن فيلق القدس الإيراني لان هو وكيلهم المخلص فوصل رسالة ولي الفقيه التهديدية لامريكا ان الحشد الشعبي سيهاجم المصالح والمعسكرات الامريكية ادا تم ضرب مخازن التسليح الإيراني في العراق بالمستقبل وكما قال المنافق بهاء الأعرجي هذه الأسلحة أمانة من دولة جارة لدى العراق تفوووووووووو على شرفكم يا ساقطين تبيعون بلدكم وعراقكم لأجل ولي الفقيه المجرم نعلته الله على البطون اللي جابتكم لايوجد في القاموس إنسان شريف يفضل لا بل يستقتل لتفضيل مصلحة بلد اجنبي على حساب بلده اي العراق .انا في رءي هذا ليس ابن ابوه وانما نغل من ظهر نغل.وهناك أطراف وجهات وشخصيات رهنت العراق او ادخلت العراق في الصراع الامريكي الإيراني لان ولاءها ووجدوهم مرتبط بقوة ايران على حساب ضعف العراق تفووووووووووو على شواربكم يانغولة.اقول لابو مهدي المهندس اذا انت هيج فطيم وذكي ولديك معلومات استخباراتية بدخول اربع طاءرات اسراءيلة ليش مامنعتها .السوال لابو مهدي المهندس ليش مو ايران هي اللي فجرت المواقع التي خزنت بها السلاح اولها كان في مدينة الثورة مخازن سلاح مقتدى الصدر ومعسكر امرلي و ابو تشير وآخرها معسكر بلد ليش مو ايران تريد تضرب عصفورين بحجر واحد ،اولا تعرف العملاء والخونة والنغولة اللي تابعين الها هم بحاجة لمساعدة ايران بمليارات الدولارات وشراء أسلحة من ايران يزيد من تخمتهم المالية ويكسبون رضا ولي السفيه اكثر ومن ثم الخطوة التالية تحريك الشارع العراقي وتأجيجهم ضد لأمريكان لان الشارع العراقي الان شارع طاءفي بحت موالي لإيران قلبا وقالبا ويتصور ابو مهدي المهندس المليادير ابو الوسخ شعاراته الفارغة تخوف او تهدد الأمريكان ههههه ولَك هي طرطور مو ملفك موجود بالسفارة الامريكية استر على نفسك هي عميل وخاءن .سننتظر الساعة التي يكون فيها الحرس الثوري الإيراني رجالا يطلقون صاروخ تجريبي من داخل الاراضي الإيرانية اتجاه دولة اسراءيل هههههاتمنى يكون عمري بعمر الدينصورات حتى ارى هذا الحدث……….حامد اسماعيل