شيخ اكبر عشيرة بالعراق يحث على اغلاق الحدود مع ايران بعد “اعتداء سافر وكبير”

دعا عبدالله عجيل الياور شيخ مشايخ شمر، الى اغلاق الحدود بوجه ايران وذلك بعد اعتداء ضابط ايراني بالضرب على امرأة عراقية.

وقام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب.

بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.