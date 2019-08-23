Posted on by

شيخ اكبر عشيرة بالعراق يحث على اغلاق الحدود مع ايران بعد “اعتداء سافر وكبير”

دعا عبدالله عجيل الياور شيخ مشايخ شمر، الى اغلاق الحدود بوجه ايران وذلك بعد اعتداء ضابط ايراني بالضرب على امرأة عراقية.
وقام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب.
بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close