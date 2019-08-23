صدور مذكرة قبض جديدة بحق شاسوار عبد الواحد ومطالبات بتنفيذها

اعلن عدد من مالكي الاسهم في مدينة ألعاب “جافي لاند” بمدينة السليمانية يوم الخميس عن صدور مذكرة القاء قبض بحق زعيم حراك الجيل الجديد المالك الاصلي للمشروع شاسوار عبد الواحد.

وعبر عدد من مالكي الاسهم في تجمع اقاموه اليوم امام البوابة الرئيسة لمدينة الالعاب عن شكرهم لمحكمة السليمانية لإصدارها مذكرة قبض بحق عبد الواحد، مطالبين قوات الامن “الاسايش” والشرطة بتنفيذ المذكرة.

وقال متحدث باسم التجمع للصحفيين “نطالب الاجهزة الامنية بالقبض على عبد الواحد الذي لا يزال يتلاعب بمصير 10 آلاف مواطن في السليمانية”.

واوضح ان “محكمة السليمانية اصدرت مذكرة قبض بحق شاسوار عبد الواحد في 7/8/2019 وفق المادة 456 وفق قانون العقوبات العراقي”.

وتابع المتحدث “نحن لا نطالب بتعويضات مالية عما لحق بنا من ضرر وظلم خلال السنوات العشر الماضية، بل ان ما نطالب به ونريده هو القاء القبض على شاسوار الذي عاث بالسليمانية فسادا”.

وكان مالكون ومستثمرون الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا الصيف الماضي زعيم “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.