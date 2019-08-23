طهران ترفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الجيدة والبناءة”.

وقال ظريف لدى لقائه بماكرون في باريس، “بحثت مع الرئيس الفرنسي تطبيق الاتفاق النووي والخطوات التي ينبغي بذلها، ونحن مع استمرار المباحثات لأجل تطبيق الاتفاق النووي”.

وأوضح ظريف أنه بحث مع الرئيس الفرنسي حرية طرق الملاحة الدولية، مؤكدا على “ضرورة أن تكون الملاحة آمنة للجميع”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن “طهران هي الضامن الأقوى للملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف سيلتقي لاحقا نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، لبحث الالتزامات الأوروبية وفق الاتفاق النووي.

ويأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي من المنتظر أن تناقش ملف الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.