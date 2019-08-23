عصابة الاسلحة والمخدرات بقبضة شرطة السليمانية

اعلنت مديرية شرطة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، الخميس، عن اعتقال عصابة لديها سوابق في الاجرام.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد المتابعة والحصول على عدد من المعلومات تمكنت القوات الامنية في مكتب مكافحة الاجرام بشدر بمساعدة مركز شرطة نجدة بشدر ومركز شرطة رابرين من اعتقال عصابة متكونة من شخصين من ارباب السوابق في الاجرام كانا مطلوبين للقضاء وفق المادة 14 من قانون المواد المخدرة و405 من قانون العقوبات العراقي.

واضاف انه اثناء القاء القبض عليهما تم الاستحواذ على سلاح الي نوع كلاشنكوف ومسدسات عدد 2 وكمية من المواد المخدرة (الحشيشة والكريستال والهيرويين) وعدد من العدة الخاصة باستخدام وتناول المواد المخدرة واشياء اخرى، مبينا انه تم القاء القبض على العصابة في منزل احد افرادها.

واشار الى انه بعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا بجرمهم واكدوا بانهم سبق وان اطلقوا النار على الناس والبيوت، لافتا الى ان العصابة معتقلة الان بامر القاضي وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي والتحقيقات مازالت جارية.