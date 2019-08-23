في بيان شديد اللهجة.. الشرطة الاتحادية تنفي تكليف الحسيني لقيادتها

نفى اعلام قيادة الشرطة الاتحادية، تكليف الفريق ثامر الحسيني بمنصب قائد الشرطة الاتحادية.

وذكر بيان لاعلام القيادية أن “مثل هذه الاخبار مزيفة وغير دقيقة وعارية عن الصحة، وان الصفحات التي تداولتها وروجت لها قد يكون لديها نوايا سيئة او أبغضها ما حققته قواتنا البطلة من انتصارات مستمرة على الإرهاب وعلى الخارجين عن القانون والتي اعادت الأمن والأمان للمحافظات والمناطق والأحياء التي تمسك زمام حمايتها قوات الشرطة الاتحادية البطلة”. بحسب وصف البيان.

واضاف، “نؤكد مرة اخرى ان مثل هذه الاخبار الوهمية لن تنطلي على أبناء شعبنا الذي أصبح يعي ما يحدث من محاولات بائسة للنيل من تكاتفه ودعمه لأبنائه صانعي النصر في قوات الشرطة الاتحادية خصوصاً ولقواتنا الامنية العراقية عموماً”.