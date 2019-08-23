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كوردستان تتفق مع بغداد على الشراكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، الخميس، الاتفاق مع وزير الخارجية العراقي ان يكون الاقليم مشاركا في وفود الخارجية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وجاء في بيان للدائرة ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومسؤول الدائرة سفين دزيي تبحاثا بشأن الخطط المستقبلية للمؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والنشاطات العالمية والمشاركة فيها بوفود موحدة تضم الجانبين خلافا لما كان جاريا بالمشاركة المنفردة للجانبين في السنوات السابقة.
واشار البيان الى انه من اجل زيادة تقدم مستوى علاقات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي في اطار الدستور العراقي، موضحا انه من الان فصاعدا ستشارك دائرة العلاقات الخارجية مع وزارة الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوفد رسمي.

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