مجلس ديالى يهدد بإيقاف تسجيل الاراضي في المحافظة إذا لم تتوقف عمليات تغيير جنسها

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الجمعة (23 آب 2019)، عن ممارسة قوى سياسية ضغوطا كبيرة على بلدية بعقوبة.

وقال الدايني في حديث إن “قوى سياسية، بعضها متنفذ، تمارس ضغوطاً كبيرة على إدارة بلدية بعقوبة تتعلق بتغيير جنس الأراضي لتحقيق مصالح شخصية”.

واضاف الدايني، أن “تغيير جنس الاراضي دون وجود إطار للمصالحة العام، خطأ فادح وسيؤدي إلى فوضى”، لافتاً إلى أن “المجلس يقف بالضد من أي مخالفات تحدث، وطالب البلدية أن يكون عملها وفق إطار القانون وبخلافه سيلجأ الى اتخاذ قرار بمنع تسجيل الاراضي إلى إشعار آخر كحل نهائي لضمان عدم حدوث اي مخالفات”.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت مفتشية وزارة الاعمار، الجمعة (23 آب 2019) عزل موظفين وإحالتهم للقضاء بتهم تزوير أراضٍ تابعة للدولة.

وذكر مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أيمن نعمان عيادة، في بيان، أن الاخير أعلن “عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيأة النزاهة”.

وأضاف البيان، أن “اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراضي تابعة لبلديات محافظة ديالى”.