محافظ النجف يحدد موعد إعلان أسماء الفائزين بتعيينات الزراعة

حدد محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الجمعة، موعد إعلان أسماء الفائزين بتعيينات مديرية الزراعة، في المحافظة.

وقال لؤي الياسري، في بيان مقتضب، إن “اعلان اسماء الفائزين بتعينات مديرية زراعة النجف الاشرف، سيكون يوم الاحد المقبل المصادف 25 آب 2019”.

وكانت مديرية زراعة النجف، قد فتحت في وقت سابق، باب التقديم للدرجة الوظيفية الشاغرة لديها.

وتشد البلاد منذ سنوات تظاهرات واعتصامات للخريجين وحملة الشهادات العليا، زادت حدتها مطلع العام الجاري، مطالبة بتوفير فرص عمل بالوزارات المختصة، وسط غياب شبه تام لدور القطاع الخاص، والذي دعت المرجعية الدينية مؤخراً إلى تفعليه للمساهمة بتقليل نسبة البطالة في البلاد.