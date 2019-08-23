Posted on by

محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري بتهمة الإساءة لابناء المحافظة

وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس (22 اب 2019)، بمقاضاة النائب السابق، مشعان الجبوري، بتهمة الاساءة لإبناء المحافظ.

وقال الدخيلي في تصريح صحفي، إن “القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري ، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات و ابناء محافظة ذي قار” .

وأدان محافظ ذي قار، “التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري”، عاداً “ما تحدث به جريمة يجب عدم الوقوف عندها”.

وأعرب، عن “ثقته بالقضاء العراقي لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close