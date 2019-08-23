محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري بتهمة الإساءة لابناء المحافظة

وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس (22 اب 2019)، بمقاضاة النائب السابق، مشعان الجبوري، بتهمة الاساءة لإبناء المحافظ.

وقال الدخيلي في تصريح صحفي، إن “القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري ، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات و ابناء محافظة ذي قار” .

وأدان محافظ ذي قار، “التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري”، عاداً “ما تحدث به جريمة يجب عدم الوقوف عندها”.

وأعرب، عن “ثقته بالقضاء العراقي لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة”.