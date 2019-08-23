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مصرع لاعب كرة قدم مصري غرقا في النيل

انتشلت السلطات المصرية  الأربعاء، جثة لاعب كرة القدم عبد الله سامي، من نهر النيل في محافظة الجيزة جنوب البلاد، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وتفيد التحقيقات الأولية حول الحادث، بأن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، لقي مصرعه غرقا في نهر النيل.

وشكلت وفاة اللاعب، صدمة كبيرة في الوسط الرياضي بين أصدقائه وفي الأندية التي لعب لها، فيما نعاه مجموعة من اللاعبين عبر صفحاتهم على موقع “فيسبوك”.

يذكر أن سامي، سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية مصرية، على غرار الاتحاد، والجونة، والسكة الحديد، قبل أن يستقر في فريق صيد المحلة.

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