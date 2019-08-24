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الخزعلي يهاجم منتقدي (الحائري) ويكشف عن غايتهم

اكد امين عام عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، ان التجاوز على المرجع الحائري يعد تجاوزا على عدد كبير من العراقيين المقلدين له، مبينا ان “ذنب” الحائري هو “عدائه” لاسرائيل واميركا.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر اليوم، (24 آب 2019) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: “ان المرجع الديني السيد الحائري هو بقية مدرسة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وهو وصية السيد الشهيد محمد الصدر، وهو مرجع تقليد لعدد كبير من العراقيين”.

واضاف ان “التجاوز على مقامه هو تجاوز على كل هذه العناوين خصوصا ان ذنبه الرئيسي عداؤه لاعداء العراق وخصوصا (إسرائيل) والإدارة الأمريكية”.

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