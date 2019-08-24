الدوري الايطالي: خمسة لاعبين بارزين في موسم 2019-2020

ينطلق موسم الدوري الايطالي لكرة القدم السبت مع ترشيح اعتيادي ليوفنتوس بالحفاظ على لقبه ومنافسة متوقعة من ابن الجنوب نابولي الحالم بتتويج اول منذ 30 سنة.

ضم يوفنتوس المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، الويلزي ارون رامسي، الفرنسي ادريان رابيو وأعاد حارسه المخضرم جيجي بوفون.

أما نابولي فلا يزال يحتفظ بنواة تشكيلته، فيما ضم خصمه في المرحلة الاولى فيورنتينا المهاجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ الالماني. انفق انتر وادارته الصينية الكثير لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الانكليزي مقابل 72 مليون دولار اميركي.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على خمسة لاعبين بارزين في الدوري الايطالي هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

يستهل النجم البرتغالي موسمه الثاني في تورينو بعد ضمانه لقبا محليا في ثلاث دول مختلفة. سيمنح أفضل لاعب في العالم خمس مرات صفات قيادية لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري الذي توقع بانه “سيصنع الفارق”. يعول يوفنتوس الذي يعيش مرحلة انتقالية بعد رحيل مدربه في آخر خمس سنوات ماسيميليانو اليغري، على بن الرابعة والثلاثين والذي انتظر حتى المرحلة الرابعة من الموسم الماضي ليفتتح رصيده التسجيلي. لكنه في النهاية تأقلم جيدا وسجل 28 هدفا في 43 مباراة بينها 21 في الدوري وستة في دوري ابطال اوروبا. كان الرصيد الادنى لنجم ريال مدريد الاسباني السابق في عشر سنوات، وسيحاول تحسينه هذا الموسم خصوصا في دوري الابطال حيث يبحث عن لقبه الشخصي السادس.

ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)

كان أحد أكثر اللاعبين المطاردين من أبرز الاندية الاوروبية. بعمر التاسعة عشرة، صنع قلب الدفاع اسما ذهبيا له مع أياكس أمستردام وقاده الى نصف نهائي دوري الابطال الموسم الماضي، حيث اقصى في طريقه أمثال ريال مدريد ويوفنتوس. أقر حامل لقب الثنائية المحلية في هولندا الموسم الماضي، بأن فرصة اللعب مع رونالدو في فريق واحد كانت مغرية. يمكن للاعب الصاعد بسرعة صاروخية ان يصبح قائدا للدفاع في المواسم القليلة المقبلة مع تقدم عمر زميليه جورجيو كييليني (35 عاما) وليوناردو بونوتشي (32 عاما).

روميلو لوكاو (انتر)

بعد خروج مرير من أسوار أولد ترافورد، يحاول المهاجم البلجيكي “الضخم” اطلاق مسيرته مجددا من صفوف انتر. اصبح نجم تعاقدات “نيراتسوري” ومدربه الجديد انتونيو كونتي الذي حاول ضمه في 2017 عندما كان مدربا لتشلسي، بيد ان لاعب ايفرتون السابق فضل مانشستر يونايتد. سيحمل افضل هداف بلجيكي (48 هدفا دوليا) الرقم 9 بدلا من القائد السابق الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي ينتظر مصيره بعد صراعه الحديدي مع النادي اللومباردي. ابن السادسة والعشرين الذي حمل الوان اندرلخت وتشلسي ووست بروميتش البيون سابقا، غضب لمزاعم ضعف لياقته البدنية ووزنه الزائد، ويستغل غالبا وسائل التواصل الاجتماعي لاظهار عضلات معدته وجهوزيته.

هيرفينغ لوزانو (نابولي)

عرف المكسيكي الدولي موسمين ممتازين مع ايندهوفن الهولندي كجناح هداف. يُعرف ابن الرابعة العشرين بسرعته الكبيرة وانضم الى ايندهوفن في 2017 قادما من باتشوكا. سجل اللاعب المكنى “تشاكي” 45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين. تقدر صفقة انتقاله بـ42 مليون يورو.

ماريو بالوتيلي (بريشيا)

يريد المهاجم المشاغب يائسا اثبات نفسه مع فريق مدينة طفولته الصاعد الى الدرجة الاولى، كي يحجز مكانا له مع المنتخب في كأس أوروبا 2020. لعب ابن التاسعة والعشرين وصاحب 36 مباراة دولية آخر مرة في الدوري المحلي مع ميلان على سبيل الاعارة من ليفربول في موسم 2015-2106. كان بالوتيلي ضحية العنصرية من جماهير انديته في ايطاليا سابقا. قال “آمل من كل قلبي أن أجد دوريا مختلفا ولا اختبر مسلسلات العنصرية”. عليه أولا ان يغيب لاربع مباريات بسبب الايقاف، بسبب بطاقة حمراء نالها مع فريقه السابق مرسيليا الفرنسي، ثم يخوض مباراته الاولى في 25 ايلول/سبتمبر ضد يوفنتوس.