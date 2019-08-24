الرافدين يحدد مجمعات مشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية

حدد مصرف الرافدين اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و ( 50 ) مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المجمعات الاستثمارية السكنية التي استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي ( مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة – مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية – مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية – مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة ) وبإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق.

كما اكد البيان ان الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد.