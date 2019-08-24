الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

أطلق مصرف الرافدين، السبت، دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، (24 آب 2019)، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 500 متقاعد”.

وأضاف البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.