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الزبيدي: تسليم البغدادي المحمودي قرار اتّخذه الباجي قائد السبسي

أكّد اليوم الجمعة 23 أوت، المرشّح للانتخابات الرئاسية، عبد الكريم الزبيدي أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية قرار اتخذه الوزير الأول آنذاك الباجي قائد السبسي.
وأوضح الزبيدي في حوار اذاعي أن حكومة الباجي قائد السبسي صادقت على ترحيل البغدادي المحمودي وتم تنفيذ القرار في عهد حكومة حمادي الجبالي.
وأشار الزبيدي إلى أن وزارة الدفاع لا دخل لها في قرار الترحيل ولم يتم استشارتها في الموضوع بل هي فقط تطبّق الأوامر حسب تعبيره.

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