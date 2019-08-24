الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي ينظم مهرجان الجواهري الثامن – دورة الشاعر كاظم الحجاج

شهدت مدينة سيدني وعلى قاعة اليزابيث في نادي الماونتيز اليوم الأحد الموافق 11-8-2019 وقائع مهرجان الجواهري الثامن ، الذي نظمها “الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي “،بمشاركة نخبة من الشعراء العراقيين من بغداد واوربا واستراليا وجمهور نوعي وكمي غصت به قاعة المهرجان وشمل العديد من ممثلي الاحزاب والمنظمات العراقية والعربية ،وكان برنامج الحفل الذي تناوب على عرافته الزميلان سلام الخدادي واميل غريب قد شمل الفقرات التالية :

1. كلمة منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي – الدكتور أحمد الربيعي.

2. كلمة الصالون الثقافي– الشاعر وديع شامخ.

3. كلمة الشاعر الكبير كاظم الحجاج الذي ارسلها خصيصا للمهرجان .

4. فلم وثائقي عن الشاعر الحجاج بعنوان ” فتى الجنوب الساخر “ سيناريو وحوار وديع شامخ، أداء صوتي ” هديل صباح ، منشد الأسدي ” مونتاج ” سمير قاسم” .



4. قراءات شعرية لنخبة من الأسماء البارزة من أستراليا والعراق والعالم” عمر السراي ، راوية الشاعر ، هادي الحسيني ، وديع شامخ ، زيا يوخنا ، سحر كاشف الغطاء ، أمل الحمداني ، ناصر العثماني ، أميل غريب باللغة الأشورية وعادل دنو باللغة الكلدانية”.



5- فقرة موسيقى وغنائية قدمها الفنانين” أنمار الشاعر مع أسيل بدن” نالت اعجاب الحاضرين بالغناء العراقي الطربي الأصيل.



6- شهادة متلفزة لحفيدة الجواهري بان فرات الجواهري. تحدثت فيها عن ذكرياتها مع الجواهري الشاعر والجد وطقوس كتابته للقصيدة بطريقة راقية ابهرت الجمهور الذي تفاعل معها كثيرا .



7-شهادات ” د. حاتم الصكر، محمد خضير ، عبد الستار ناصر ، سعد الدغمان” التي اضاءت التجربة الشعرية للحجاج من زوايا مختلفة .



7. معرض كتاب أقامه ” الكتبي صباح ميخائيل ، وشارك فيه الصحفي صباح عبد الرحمن . “



8. معرض تشكيلي للفنان هيكل شمعون نال اعجاب الجمهور مع صورة شخصية ” بورتريت ” جميل للشاعر الجواهري .



9. اعلان نتائج “مسابقة الجواهري الشعرية” النثر “ والتعريف بالفائزين. وتكريم المشاركين.



وتمت عملية اذاعة نتائج المسابقة نيابة عن لجنة الحكام المؤلفة من ” من السادة ” الشاعر وديع سعادة ، الدكتور عبد الحفيظ العابد والناقد خالد خضير عن قصيدة النثر ، والإعلامي والأديب إنطوان قزي والدكتور مسلم صبري حمادي والشاعر والناقد محمد صالح عبد الرضا عن قصيدة العمودي والتفعلية ” وجاءت نتائج الفائزين “بقلادة الجواهري الشعرية ” وهم :



“أحمد راضي من العراق عن القصيدة العمودية.



ليلى زيدان صالحة من لبنان عن قصيدة التفعيلة.



سازاناز داود زاده فر من إيران عن قصيدة النثر”.



وبعدها تم تكريم المشاركين جميعا بشهادات تقديرية وفاء وعرفنا لجهودهم التطوعية الكبيرة.



الشكر كل الشكر الى اللجنة التحضيرية ”

الدكتور أحمد الربيعي رئيس المنتدى

وديع شامخ منسق الصالون الثقافي

سلام خدادي

أميل غريب

نادية البدري

المهندس دانه كركوكي

ماجدة السبتي

زيا يوخنا

ليث سامي

جمال سامي

سميح موسى

حسان قصقص

أغنار نيازي

أحمد الكناني”

والشكر موصول الى الفاعلين في الهيئة الادارية لمنتدى الجامعيين العراقي الاسترالي الذين ادوا واجبهم بكل اخلاص ومحبة

ونخص بالذكر د بشرى العبيدي والزملاء جليل دومان ومي زهير جميل وسميرة علي وحسن الناصري

شكري للزملاء في التغطية الاعلامية ” سمير قاسم هديل صباح ، منشد الاسدي ، داود ابو دريد ، والمخرج محمد القيسي ” كل الشكر والإمتنان للكتبي صباح ميخائيل والفنان التشكيلي هيكل شمعون “.

التصوير : الزميل جليل دومان – نائب رئيس منتدى الجامعيين .

الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي

من تغطية ” الفضائية العراقية ” للمهرجان