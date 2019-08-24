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العراق يبيع شحنتين من خام البصرة لمشترين صينيين بعلاوات أقل

قال تجار يوم الجمعة إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في أكتوبر تشرين الأول بعلاوة تتراوح بين 60 و80 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.
وأضافوا أن سومو باعت أيضا مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في أكتوبر تشرين الأول بعلاوة تتراوح بين 50 و60 سنتا للبرميل إلى سعر البيع الرسمي.
وأضافوا أن العلاوات انخفضت وأن الشحنتين جرى بيعهما إلى مشترين صينيين.
وفي وقت سابق، باعت سومو شحنة من خام البصرة الخفيف للتحميل في سبتمبر أيلول بعلاوة بنحو 1.26 دولار للبرميل، وشحنة من خام البصرة الثقيل للتحميل في سبتمبر أيلول بعلاوة تزيد عن 1.60 دولار للبرميل.

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