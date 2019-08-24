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العراق يحبط محاولة تهريب اجهزة ارسال واتصالات الى سوريا

اعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة عن احباط محاولة تهريب أجهزة ارسال واتصالات عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب لأجهزة ارسال واتصالات بالقرب من قرية “زكو” التابعة إلى ناحية الشمال في قضاء سنجار على الشريط الحدودي العراقي السوري وتقوم بضبط المواد الاتية .

– مستقبل اشارة عدد(٥).

– تكتر توزيع عدد (٤).

– هوائي ارسال عدد (٤).

– راوتر برذر عدد (٨).

– صحن استقبال صغير m5 عدد (١٠).

– نانو استيشن m5 عدد (١٠).

– صحن كبير عدد(٢).

– أستاند عدد (٢).

ونوه البيان الى انه قد تم التعامل مع المواد وفق السياقات والضوابط المعمول بها.

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